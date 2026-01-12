Сноубордистка из Истры выиграла серебряную медаль на этапе Кубка России

Жительница Подмосковья Варвара Артюхова выиграла серебряную медаль на этапе Кубка России по сноуборду. Соревнования проходили в городе Куса Челябинской области с 9 по 12 января.

Представительница спортивной школы олимпийского резерва «Истина» в Истре заняла второе место в рамках IV этапа состязаний в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди женщин.

Золото досталось участнице из Красноярского края, а бронза — сноубордистке из Сахалинской области.

С 18 по 22 января в Красноярском крае пройдут V и VI этапы соревнований.

Мероприятия проводят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».