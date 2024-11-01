Снос проблемного недостроя начался в Павловском Посаде

В округе стартовали работы по сносу недостроенного торгового центра «Павловский Пассаж». Это здание долгое время было источником неудобства для жителей.

По итогам судебного разбирательства с собственником строители приступили к демонтажу. Работы поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На объекте задействована дополнительная специальная техника, включая экскаваторы, гидромолоты и самосвалы для вывоза мусора.

«Мы планируем завершить снос до конца декабря. Я буду внимательно следить за ходом работ», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

После завершения демонтажа на этом месте обустроят парковки и сквер с объектами торговли, что создаст комфортные условия для жителей и гостей округа.

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