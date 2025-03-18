Снос незаконного торгового павильона начался в Реутове

Администрация городского округа продолжает работу по выявлению и устранению незаконных объектов торговли. Демонтаж павильона, совмещенного с автобусной остановкой, начался на Советской улице.

Нестационарные торговые объекты могут устанавливаться только при наличии соответствующих согласований. Незаконно размещенные павильоны не только нарушают правила благоустройства, но и могут создавать неудобства для пассажиров общественного транспорта и пешеходов.

Начальник управления комплексного развития территорий, потребительского рынка и экологии администрации Реутова Надежда Крылова рассказала, что в 2024 году были снесены четыре нестационарных объекта, находящихся на муниципальной земле, и один, расположенный на частной территории. Все они добровольно демонтированы владельцами.

После выставления требования о демонтаже НТО хозяевам устанавливается срок до 15 рабочих дней. «Если за это время правообладатель не исполняет предписание, то данный объект демонтируется в принудительном порядке», — объяснила Надежда Крылова.

Всего в 2025 году в Реутове планируется снести порядка 20 нестационарных торговых точек, не соответствующих нормативным требованиям.