Снос аварийного жилого дома на Первомайской улице завершили в Талдомском округе

Второй корпус жилого дома № 6 на улице Первомайская снесли в рабочем поселке Запрудня. Демонтаж выполнила администрация Талдомского округа в мае. Территорию уже очистили от обломков и строительного мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры Подмосковья.

Кирпичное двухэтажное жилое здание общей площадью около 380 квадратных метров построили в 1952 году. Оно попало в категорию аварийных домов из-за износа несущих конструкций и угрозы безопасности. По госпрограмме Подмосковья жильцов восьми квартир расселили, а дом отдали под снос. Вопрос дальнейшей эксплуатации участка рассматривают.

Как сообщили в Мособлархитектуре региона, в Талдомском округе зафиксировано 176 объектов долгостроев. Из них ликвидировано, достроено либо доведено до нормативного состояния 140 зданий, или 80% от общего числа. Работы по направлению продолжаются.