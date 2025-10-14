Снос аварийного дома завершили на улице Ватутина в Можайске

Специалисты завершили снос деревянного двухэтажного дома № 15 на улице Ватутина в Можайске и вывезли строительный мусор. Теперь на там ровная площадка, которую в скором времени благоустроят.

Ранее жителей этого ветхого дома переселили в квартиры в новом доме на улице Полосухина. Его возвели благодаря государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

На время работ по сносу территорию дома № 15 на улице Ватутина огородили. Сейчас площадку отсыпали песком и гравийной смесью. На освободившемся поле планируют обустроить парковку для автомобилей. Машины там будут ставить жители близлежащих домов. Это поможет решить проблему с нехваткой парковочных мест в микрорайоне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.