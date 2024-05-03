Снятый в Павловском Посаде фильм победил на международном фестивале | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:04 Снятый в Павловском Посаде фильм победил на международном фестивале

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Телеканал «Радуга» из Павловского Посада отметился на международной арене, став победителем на III Международном кинофестивале «МОСТЫ». Он проходил в Санкт-Петербурге.

Фильм «Волшебный платок», представленный на фестивале Ольгой Космыниной, руководителем Школьного театра «Веретено», получил высокую оценку от профессионального жюри и удостоился первого места в категории «Лучший детский фильм».

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Сказка, основанная на мотивах павловопосадского платка, впервые показана 1 марта. Она создана творческим коллективом телеканала «Радуга» под руководством Анны Суницы, автора сценария и редактора телеканала. Фильм объединил в себе знакомых персонажей русских сказок, а в центре сюжета — павловопосадский платок, символизирующий один из самых изысканных народных промыслов России, чья родина находится в Павловском Посаде.

Ранее, художественный фильм стал победителем в номинации «Лучший детский фильм» на Всероссийском кинофестивале «Белая птица», который проходил в Казани.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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