Снятый в Дубне ремейк фильма «Бриллиантовая рука» покажут 31 декабря
В городском округе Дубна прошли съемки ремейка легендарной комедии «Бриллиантовая рука». Премьеру запланировали на 31 декабря.
Режиссер киноленты сохранил дух оригинальной версии, но добавил современные акценты. Участие в съемках принимали и профессиональные актеры, и жители города.
По словам авторов проекта, благодаря своей архитектуре и пейзажам Дубна подошла для создания нужной атмосферы. Картину снимали при поддержке кинокомиссии «Кино в Дубне» и администрации муниципалитета.
Премьеру ремейка покажут 31 декабря.
Напомним, что в разное время в Дубне снимали такие фильмы, как: «Девять дней одного года», «Крестоносец», «Next», «Бригада», «Настенька» и другие.
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