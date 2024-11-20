Снятый в Дубне ремейк фильма «Бриллиантовая рука» покажут 31 декабря

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

В городском округе Дубна прошли съемки ремейка легендарной комедии «Бриллиантовая рука». Премьеру запланировали на 31 декабря.

Режиссер киноленты сохранил дух оригинальной версии, но добавил современные акценты. Участие в съемках принимали и профессиональные актеры, и жители города.

По словам авторов проекта, благодаря своей архитектуре и пейзажам Дубна подошла для создания нужной атмосферы. Картину снимали при поддержке кинокомиссии «Кино в Дубне» и администрации муниципалитета.

Премьеру ремейка покажут 31 декабря.

Напомним, что в разное время в Дубне снимали такие фильмы, как: «Девять дней одного года», «Крестоносец»,  «Next», «Бригада», «Настенька» и другие.

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