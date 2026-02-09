Снижение числа ДТП в Подмосковье в начале года

За период с 1 по 11 января на территории Московской области зафиксировано 49 дорожно-транспортных происшествий. Это на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что количество погибших составило 6 человек, что на 66% меньше показателей 2025 года, а раненых — 77, это на 1,2% меньше. Среди пострадавших — 12 детей.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил: «Чтобы обеспечить безопасный проезд, дорожные службы следили за содержанием и состоянием дорожной сети, особенно в дни снегопада. Со стороны Госавтоинспекции Подмосковья был усилен контроль за соблюдением ПДД».

Среди видов ДТП в период с 1 по 11 января чаще всего встречались столкновения — в 24 авариях погибли 4 человека, а 47 получили травмы различной степени тяжести. На втором месте — 13 наездов на пешеходов, 8 из которых были зафиксированы вне пешеходных переходов.

Минтранс Подмосковья призывает всех участников движения не терять бдительность, быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать ПДД.