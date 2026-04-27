Снежный циклон парализовал движение в Протвино

В конце апреля город Протвино столкнулся с разрушительными последствиями снежного циклона. Мокрый снег, осевший на ветвях, уже покрывшихся первыми листьями, привел к тому, что деревья не выдержали и сломались. Город оказался усыпан обломками, а многие стволы были вырваны с корнем.

Утром жители домов №1 и №9 на Фестивальном проезде столкнулись с невозможностью выехать со двора из-за упавшего молодого деревца рябины, вырванного из земли вместе с корнями. За домом №9 стволы заблокировали пешеходные маршруты.

На место оперативно прибыла бригада лесотехников «Комбината благоустройства» с бензопилами. Рабочие быстро распилили стволы и освободили путь для машин и пешеходов.

За первую половину дня понедельника коммунальщики распилили и убрали около сорока поваленных деревьев. Работы ведутся во внутридворовых проездах, на пешеходных дорожках и городских дорогах.