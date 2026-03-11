Снежные завалы расчистили возле школы в Серпухове

После обильных снегопадов, обрушившихся на Подмосковье, коммунальные службы Серпухова оперативно отреагировали на запросы жителей, уделив особое внимание объектам социальной инфраструктуры. Одним из таких приоритетных мест стала Детская школа искусств «Синтез» на улице Глазовской, где была проведена масштабная расчистка снежных завалов.

Это позволило обеспечить безопасность и комфорт для юных воспитанников и их родителей. Бригады муниципального бюджетного учреждения «Комбинат Благоустройства» в течение нескольких часов работали без перерыва. Специалисты не только расчистили проезжую часть и тротуары — участок, протянувшийся от улицы Пушкина до частного сектора за зданием школы — но и полностью очистили парковку.

Для эффективной работы была задействована специализированная техника — мощный фронтальный погрузчик, работавший в тандеме с дворниками. На время проведения работ проезд со стороны улицы Пушкина был временно перекрыт, чтобы гарантировать безопасность участников дорожного движения и обеспечить беспрепятственное выполнение задач.

Коммунальные службы Серпухова традиционно уделяют первостепенное внимание расчистке снега вокруг социально значимых объектов. Школы, детские сады, поликлиники и медицинские учреждения всегда находятся в приоритете. В результате с территории вокруг ДШИ «Синтез» было вывезено порядка 150 кубометров снега. В ежедневной борьбе со снегом на территории округа задействовано более 70 единиц техники.