Снегоуборочную технику закупили для учреждений образования в Истре

Мини-трактор с отвалом для уборки снега передали в Новопетровскую школу-интернат, а роторный снегоуборщик получила Октябрьская школа на прошлой неделе. Эти современные машины значительно облегчат уход за пришкольными территориями зимой и позволят быстро реагировать на изменения погоды.

Кроме того, своевременная уборка снега значительно повышает безопасность на территории школы. Отметим, что обновление технического парка учебных заведений ведется планомерно. Так, в прошлом году для образовательных учреждений муниципального округа Истра закупили 15 единиц снегоуборочной техники.

На данный момент парк специализированной техники, предназначенной для обслуживания территорий образовательных учреждений зимой, насчитывает более 90 единиц. Это важный вклад в создание безопасной и комфортной среды для детей, педагогов и родителей.