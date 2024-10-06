Снегоуборочную технику в парках Истры подготовили к зиме

Подготовили машины для очистки дорожек от снега во всех парках округа. Всю технику проверили на исправность.

Подготовили мотоблоки, тракторы и мини-погрузчики. Во всей технике поменяли масло и свечи.

«Парки нашего округа любимые места отдыха людей. Местные жители любят проводить здесь время с детьми, заниматься спортом и кататься на велосипедах, а зимой кататься на лыжах. Мы сделаем все возможное для их комфорта», - отметил заместитель директора по содержанию парков МАУК «Дирекция парков» Истры Алексей Корпусов.

Благодаря проверке и обслуживанию машины полностью готовы к суровым морозам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что прошлой зимой в парках Подмосковья за неделю было задействовано более 600 человек и 200 машин.

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