Снегоуборочную технику перевели в круглосуточный режим в Балашихе

Все коммунальные службы округа работают в усиленном режиме, расчищая город после сильного снегопада. Главная задача — обеспечить безопасность движения на дорогах и во дворах, а также доступ к социальным объектам.

На расчистку дорог и улиц округа брошено более 139 единиц техники. Комбинированные дорожные машины и тракторы работают без остановки, очищая магистрали и обрабатывая их противогололедными реагентами для снижения риска аварий и падений.

Во дворах, парках и на узких участках трудятся экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы и фронтальные погрузчики. Наземные работы ведут около 140 дорожных рабочих и более тысячи дворников. Они очищают от снега и наледи тротуары, пешеходные дорожки и подходы к зданиям.

Администрация городского округа обращается к жителям и просит быть осторожными на улицах, а также не парковать автомобили так, чтобы они мешали проезду уборочной техники, особенно во дворах. По всем вопросам, связанным с последствиями непогоды и деятельностью коммунальных служб, можно обращаться на горячую линию администрации по телефону: 8 (495) 529-11-90.