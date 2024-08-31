Снегоуборочную машину для дома культуры приобрели в подмосковном поселке имени Цюрупы

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В учреждениях культуры городского округа Воскресенск продолжается подготовка к осенне-зимнему сезону. В рамках инициативного бюджетирования приобретена новая снегоуборочная машина для Дома культуры поселка имени Цюрупы.

Инициативное бюджетирование, получающее все большее распространение в последние годы, дает жителям возможность напрямую участвовать в улучшении инфраструктуры и качества жизни в своем районе. Благодаря поддержке местных жителей стало возможным приобретение этой важной техники, которая значительно повысит доступность и безопасность прилегающей территории, создавая более комфортные условия для посещения Дома культуры в зимний период.

Снегоуборочная машина обеспечит своевременную очистку территории от снега, что особенно актуально для учреждений, являющихся центрами культурной и общественной жизни поселка. Теперь жители смогут без проблем наслаждаться культурными мероприятиями даже в снежные зимние дни.

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