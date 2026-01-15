Снегоуборочная техника снова вышла на улицы Коломны и Озер

В городском округе Коломна продолжается уборка и вывоз снега. 14 января дорожная техника снова вышла на автомобильные дороги и городские улицы.

В округе один трактор задействован с самого утра в микрорайоне Малое Колычево, после окончания работ он перейдет в частный сектор вблизи улицы Кирова. Другой трактор работает в Подлипках. Два трактора чистят дороги в районе Митяево, возле Афганского рынка, и еще два трактора вышли на чистку тротуаров в центральной части Коломны. Также подрядчик продолжит вывозить снег в старом городе — с улицы Левшина.

В сельских населенных пунктах дорожные службы работают по Малинскому и Непецинскому направлениям, а также в населенных пунктах Борисовское, Колодкино, Семибратское, Мякинино, Субботово, Новоселки.

В Озерах расчистка проходит на улицах Железнодорожная и Холмогорская.