Снегоуборочная техника приступила к расчистке улиц в Дубне

В городе Дубна начались работы по очистке парковочных мест и крупных сугробов вдоль дорог. Специалисты начали с Тверской улицы.

На расчистке задействована спецтехника: трактор счищает снег с обочины и загружает его в самосвал с помощью шнекороторного снегоочистителя. Технология отработана до мелочей: когда грузовик занимает нужное место перед трактором, тракторист дает один сигнал. Для начала движения трактор сигналит дважды — и техника одновременно приступает к работе.

Грейдер «Рыбинец» разбивает снежные завалы и расширяет полосы для движения автомобилей. Погрузчик «Волжанин» с помощью ковша убирает снег с проезжей части и парковочных мест.

После расчистки Тверской улицы снегоуборочная техника направится на улицу Володарского и Макаренко.