Снегопады привели к пробкам в Химках

На протяжении трех дней жители Химок испытывают трудности с передвижением из-за сильных снегопадов. На Ленинградском шоссе, МКАДе и Юбилейном проспекте образовались восьмибалльные пробки.

Пресс-служба администрации городского округа Химки сообщила, что общественный транспорт работает по расписанию. Водителей проинструктировали о необходимости соблюдения повышенных требований к безопасности перевозок пассажиров. «Они учитывают удлиненный тормозной путь, не превышают безопасную скорость движения, а также пропускают встречный транспорт на зауженных участках дороги», — отметили в пресс-службе.

В утренние и вечерние часы на дорогах Химок все еще наблюдаются заторы. Они нередко возникают из-за ДТП. Сотрудники ГИБДД оперативно выезжают на места происшествий и восстанавливают движение транспорта.

Коммунальщики ежедневно расчищают подходы к остановкам. Жительница Химок Нина Дойникова положительно оценила работу дворников, отметив, что на остановке «Бутаково» дорога вычищена до основания.