Снегопад в Зарайске: коммунальщики расчищают дороги и тротуары

В Зарайске и всем Подмосковье случился сильный снегопад из-за пришедшего циклона. Коммунальные службы работают почти без остановки, чтобы справиться с погодными условиями.

В ночь на улицы округа вышло 8 единиц техники — тракторы и комбинированные дорожные машины. Они занимаются расчисткой и расширением проезжей части. Планируется, что к утру основные дороги будут проходимыми.

С трех часов ночи к работе присоединится малый фронтальный погрузчик. Его задача — очистить от снега тротуары и пешеходные зоны, сделать их безопасными для людей.

Работы будут продолжаться до тех пор, пока погода не наладится. Жителям рекомендуют быть осторожнее на улицах и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости.