Снегопад в Пущине: последствия ликвидированы

В Пущине после сильного снегопада специальная техника расчистила территорию автостанции. Трактор-погрузчик собрал снег, чтобы автобусы смогли беспрепятственно проехать. Из-за непогоды транспорт не мог добраться до вокзала, и рейсы задерживались. Однако ситуацию удалось нормализовать.
Кроме того, техника «Мосавтодора» расчистила проспект Науки — центральную трассу города. Работы выполнили две комбинированные дорожные машины с отвалом.
Теперь движение транспорта в Пущине восстановлено, что позволит избежать сбоев в расписании и улучшить комфорт пассажиров.
