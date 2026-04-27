Минтранс Подмосковья предупредил водителей о мокром снеге 27 апреля

В Московском регионе начался снегопад, который продлится до вечера среды. В некоторых районах уже выпало более 10 сантиметров снега.

Министерство транспорта Московской области сообщает, что специалисты Мосавтодора активно обрабатывают региональные дороги, чтобы предотвратить образование гололеда. Для этого задействовано около 180 единиц спецтехники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил: «Сегодня в связи со снегопадом возобновлена работа оперативного штаба на базе Центра безопасности дорожного движения для контроля погодно-дорожных условий».

Из-за снега с ветром видимость на дорогах существенно снизилась. В ведомстве рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными и не совершать резких маневров.

Также участников движения призывают не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. Если вы попали в сложную ситуацию или заметили на дороге препятствие, незамедлительно звоните в 112.