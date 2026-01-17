Снег вывезут по десяткам адресов в Можайском округе

Коммунальные службы в выходные дни проведут вывоз снега с улиц и дворов Можайского округа. Работы организовали так, чтобы не создавать дополнительных затруднений для движения транспорта.

С утра 17 января завершаются расчистка и вывоз снега с улицы Амбулаторной, включая тротуар возле школы № 1. Этот участок является важным подъездом к Можайской больнице и образовательному учреждению, поэтому основные работы выполняют в выходной день.

После этого бригады перейдут к уборке дворовых территорий по адресам: улица Мира, дома 6А и 10; улица 20 Января, дома 2 и 23; улица Луговая.

Также в течение дня снег вывезут с улиц Александра Жарова, Ясеневой, Генерала Денисова, Минской, с Октябрьской площади и из поселка Гидроузел.

Спецтехника и рабочие бригады задействованы по всему округу для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходной доступности.

Администрация округа просит водителей не оставлять автомобили на проезжей части и во дворах, так как припаркованный транспорт затрудняет работу спецтехники и снижает темпы уборки.

По вопросам уборки снега жители могут круглосуточно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или по номеру 112.