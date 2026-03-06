Снег вывезли с улицы Приборостроителей в Раменском

Жители дома № 1а на улице Приборостроителей в Раменском долгое время наблюдали за снежными горами, но сегодня ситуация в корне изменилась. Управляющая компания «МОИС-Эксплуатация», откликнувшись на запросы горожан, вывела на расчистку территории настоящую «тяжелую артиллерию».

Уборку во дворе организовали по всем правилам: было задействовано сразу несколько единиц техники. Мощный трактор расчищал основные проезды, маневренный мини-погрузчик выгребал снег из парковочных карманов и с узких тротуаров, а грузовик безостановочно принимал снег для отправки на утилизацию.

Специалисты не просто сгребают снег в кучи, а проводят полную зачистку асфальта, освобождая путь для машин и пешеходов. Главная цель такой масштабной уборки — работа на опережение. Коммунальщики стремятся вывезти как можно больше снежных масс до наступления стабильного плюса.

«Подтопления — главная беда весенних месяцев. Чтобы жители не страдали от глубоких луж и наледи, мы вывозим снег на специализированные полигоны за чертой города. Это единственный надежный способ обеспечить комфорт и безопасность в переходный период», — отметили представители управляющей компании.