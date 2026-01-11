Снег во дворах Можайска начали вывозить сразу

Новую меру приняли в поселке Строитель. Такой подход — часть масштабной кампании по уборке всего округа, где работают более 100 единиц техники и 200 человек.

Работы начались с самого утра и ведутся на нескольких участках одновременно. Задействованы пять самосвалов, пять фронтальных погрузчиков, трактор и бригады для ручной уборки. Главная задача — оперативно убрать снег с дворовых территорий и проездов.

Директор «Единого дорожно-транспортного центра» Михаил Капустин сказал, что уборка началась с наиболее важных дворов и территорий и проводилась сразу в трех точках. Временное складирование снега сильно мешало проезду личного транспорта.

Сообщить о проблемах с уборкой можно в круглосуточную Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.