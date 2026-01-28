Снег убрали в Орехово-Зуеве

В связи с обильными осадками, управляющие компании и комбинаты благоустройства городского округа перешли на усиленный режим работы. Главная задача — обеспечить бесперебойное функционирование городской инфраструктуры и безопасность жителей.

Борьба со стихией начинается задолго до того, как большинство жителей отправляется на работу. Уже в 06:00 сотрудники приступают к первому этапу: ручной расчистке входных групп, выходов из подъездов и прилегающих тротуаров. Параллельно с дворниками на линии выходит тяжелая спецтехника для уборки внутридворовых проездов. Власти округа подчеркивают, что очистка территорий ведется по строгому регламенту. Первоочередная цель — обеспечить свободный проезд для машин скорой помощи, пожарных расчетов и мусоровозов.

После освобождения основных путей начинается масштабная уборка дворовых территорий с применением противогололедных реагентов для предотвращения травматизма. Очистка парковочных карманов проводится на финальном этапе. Это требует координации с жителями: на подъездах заблаговременно размещаются объявления с просьбой временно переместить автомобили для проезда техники.

Администрация просит жителей с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.