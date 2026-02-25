Снег убрали с улицы Урицкого в Павловском Посаде

Зима продолжает испытывать на прочность коммунальщиков Павловского Посада, но службы округа отвечают на вызов слаженной работой. Очередным адресом масштабной уборки стал двор дома № 38 на улице Урицкого. Здесь развернулась комплексная операция по освобождению территории из «снежного плена».

Для расчистки этого участка была задействована бригада из 10 специалистов и маневренный мини-погрузчик. Работа велась по комбинированному принципу: там, где пространство позволяло технике развернуться, снег оперативно сгребал погрузчик. На парковках дворники вручную вычищали пространство между машинами, чтобы не повредить транспорт и обеспечить владельцам беспрепятственный выезд. На полное приведение двора в порядок ушло более четырех часов.

«Весь собранный снег был сформирован в аккуратные навалы, которые в ближайшее время будут вывезены на специализированный полигон. Это важный этап, позволяющий избежать образования ледяных колей при перепадах температур. Борьба со стихией в округе не прекращается ни на минуту. Городские службы работают в две смены», — поделились специалисты.