Снег убрали с улицы Приборостроителей в Раменском

Зима продолжает испытывать на прочность городскую инфраструктуру, но коммунальные службы Раменского не сбавляют темп. Пока город еще спит, специалисты муниципального бюджетного учреждения «Содержание и благоустройство» уже выходят на «снежную передовую».

Очередным адресом масштабной уборки стали дворы многоэтажек на улице Приборостроителей. Работа коммунальщиков четко регламентирована. Еще до рассвета техника и люди распределяются по первоочередным участкам. В первую очередь внимание уделяется магистральным дорогам, пешеходным тротуарам, ведущим к школам, детским садам и поликлиникам, а также выездам из жилых кварталов. На улице Приборостроителей в этот раз работал тяжелый трактор.

Мощная техника позволила быстро расчистить не только проезды для автомобилей, но и основные пешеходные артерии двора. После того как основные пути открыты, бригады приступают ко второму этапу: расчистке детских и контейнерных площадок, зон отдыха и парковочных карманов. В арсенале службы — внушительный парк спецтехники: от маневренных мини-погрузчиков, способных работать в узких проездах, до комбинированных дорожных машин и самосвалов. Собранные снежные массы не остаются во дворах — их оперативно грузят и вывозят на специализированные площадки для складирования.

«Ежедневно на борьбу со стихией в Раменском выходят около 200 дорожных рабочих и более 50 единиц спецтехники. Мы работаем в круглосуточном режиме, чтобы к моменту массового выхода горожан из дома улицы и дворы были максимально подготовлены», — сообщили в МБУ «Содержание и благоустройство».