Снег убрали с улицы Агнии Барто в Пушкино

В поселке Ашукинский коммунальные службы демонстрируют пример проактивного подхода к решению сезонных проблем. Вместо того чтобы ждать наступления весеннего половодья и столкнуться с его последствиями, на улице Агнии Барто заблаговременно приступили к комплексной подготовке территории.

Цель — минимизировать риски подтоплений жилых домов и обеспечить беспрепятственное передвижение транспорта в период таяния снега. Коммунальщики действуют не по стандартной схеме, а с прицелом на грядущую весну. Их задача — не просто расчистить дороги, убрать накаты и обочины, но и сформировать специальные, продуманные «сугробы». Эти снежные валы создаются не хаотично, а таким образом, чтобы в дальнейшем направить талую воду от жилых построек и придомовых территорий в специально отведенные для этого места.

«Мы понимаем, что улица Агнии Барто находится в зоне потенциального риска весенних подтоплений, особенно учитывая, что здесь проживает много многодетных семей. Поэтому наша задача — заранее подготовить территорию, чтобы вода имела естественные пути отхода и не скапливалась у домов, не затапливала участки», — пояснили специалисты.

Такой подход позволяет обеспечить нормальную жизнедеятельность поселка: чтобы люди могли беспрепятственно выехать на своих автомобилях, а экстренные службы могли оперативно добраться до места в случае необходимости. Нынешние работы проводятся в обычном режиме, но с учетом зимних запасов снега. Коммунальщики подчеркивают, что они готовы к любым сценариям развития событий.