Снег убрали с улиц Зарайска

Зарайск продолжает масштабную операцию по ликвидации последствий мощного снежного циклона, обрушившегося на Подмосковье в начале недели. В то время как город засыпает, работа на его улицах только набирает обороты: коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей к началу рабочего дня.

Ночью основной фронт работ развернулся на улице Ленинской — одной из ключевых и самых оживленных транспортных артерий Зарайска. Смена «снежного десанта» началась в 19:00. В распоряжении мобильной группы было шесть единиц тяжелой спецтехники и бригада из шести дорожных рабочих.

«Задача стояла непростая: за 12 часов не просто сгрести снег, а полностью очистить и вывезти его за пределы города. Работа шла в два этапа. Сначала на трассу вышла тяжелая техника, которая „срезала“ уплотненный снежный накат и наледь, расширяя проезжую часть. Затем в дело вступили рабочие: вручную очищались подходы к пешеходным переходам, остановочные павильоны и те участки тротуаров, куда не может заехать трактор», — сообщили специалисты.

К 07:00 утра, когда город начал просыпаться, итог ночного марафона был подведен: самосвалы совершили десятки рейсов, вывезя с одной только Ленинской улицы 1260 кубометров снежной массы. Несмотря на акцент на центральных улицах, очистка ведется во всех районах Зарайска.