Снег убрали с территории Луховиц

Округ оказался во власти мощного атмосферного фронта. Обильный снегопад, начавшийся еще в ночь на четверг, 19 февраля, не прекращался почти сутки.

С раннего утра, когда город еще только просыпался, на улицы вышла техника муниципального предприятия «Комбинат по благоустройству и бытовому хозяйству». Начиная с 06:00, в битву со снежными заносами вступили 34 единицы специализированной техники — от тяжелых грейдеров до маневренных тракторов. Ручную расчистку труднодоступных мест обеспечивают 56 дорожных рабочих, которые работают в циклическом режиме.

В условиях непрекращающихся осадков первоочередное внимание уделяется подъездным путям к школам, детским садам и поликлиникам, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для жителей и машин экстренных служб. Также расчищаются ключевые магистрали и тротуары с высоким пешеходным трафиком и заездные карманы автобусных остановок. Бригады планомерно заходят на дворовые территории, очищая выходы из подъездов и проезды к контейнерным площадкам.