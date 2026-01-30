Снег ликвидировали с улиц Фрязина

Округ продолжает масштабную кампанию по ликвидации последствий обильных снегопадов. Для оперативной и эффективной очистки улично-дорожной сети и поддержания порядка на всех территориях задействованы все необходимые силы и ресурсы, работа ведется в круглосуточном режиме.

На данный момент к работам привлечены 57 единиц специализированной уборочной техники, 34 снегоуборочных машины, эффективно справляющиеся с большими объемами снега, а также 194 сотрудника дорожно-коммунальных служб.

Поддержку в расчистке дорог оказывает техника, предоставленная Комитетом лесного хозяйства, что позволяет расширить зону охвата работ. Мониторинг ситуации в округе осуществляется в режиме 24/7, что позволяет оперативно реагировать на меняющуюся обстановку и перераспределять силы.

Основные усилия в настоящее время сосредоточены на выполнении первоочередных задач: расчистка основных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения, обеспечение беспрепятственного проезда к социально значимым объектам, а также приведение в порядок территорий вокруг остановок общественного транспорта.

Завершающим этапом станет организация массового вывоза собранного снега.