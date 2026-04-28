Более 4 тысяч км региональных дорог обработали ото льда в Подмосковье за ночь

В Москве и области минувшей ночью шел мокрый снег, местами его количество достигло 10 сантиметров. Из-за сильного ветра произошло более 740 случаев падения деревьев, а также зафиксировано 13 подтоплений. Специалисты Мосавтодора оперативно ликвидировали последствия непогоды.

По сообщению Минтранса Подмосковья, около 160 единиц спецтехники работали ночью, обрабатывая около 4,6 тысяч километров региональной сети против скользкости. «Из-за низкой температуры и обильных осадков сохраняется вероятность образования гололедицы», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Дорожники продолжат следить за погодными условиями и обрабатывать опасные участки.

Синоптики прогнозируют сохранение снежных осадков и сильного ветра в Московском регионе во вторник. В среду ночью температура может опуститься ниже нуля, и местами возможна гололедица.

В связи с погодными условиями ведомство призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Если вы еще не поменяли резину на зимнюю, лучше отказаться от поездок на личном транспорте. В случае возникновения сложных ситуаций на дороге следует звонить по номеру 112.