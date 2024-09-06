Экспонаты из зоны СВО передали в школьные музеи в Химках

Уникальные экспозиции с трофейными снарядами с передовой в образовательные учреждения Химок передал муниципальный депутат, участник специальной военной операции Артур Каримов. Экспонаты получили школа № 8 имени Матвеева, «Флагман» и «Тридцать первая школа».

Артур Каримов добровольно подписал контракт на прохождение службы. Он также сохранил за собой должность муниципального депутата.

«Мною было принято решение регулярно приезжать в Химки и принимать активное участие в реализации новых проектов. Передача разорванных трофейных снарядов — одно из добрых дел, которое мне удалось совершить по приезде домой», — поделился он.

Напомним, что ранее образцы боевых вооружений с полей получил музей при школе № 1 в Химках. Их предоставил участник специальной военной операции, председатель содружества патриотов Отечества «Зов» Дмитрий Зварыкин.

Воспитание в молодежи идей патриотизма — приоритетная задача администрации Химок. Школьники регулярно посещают тематические лекции, встречи с ветеранами боевых действий, кинопоказы и полезные мастер-классы. Это стало возможно в том числе благодаря масштабному общественному проекту «Химки. Успех в единстве поколений».

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