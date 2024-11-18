Снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили в Клину

Взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили еще один боеприпас времен Великой Отечественной войны. Снаряд нашли на воинском мемориале в Клину.
О находке сообщили представители администрации городского округа, которые заметили снаряд во время посещения воинского мемориала в деревне Воловниково. Скорее всего, кто-то специально подкинул боеприпас на видное место, при этом предмет мог сдетонировать в любой момент.
Прибыв на место, взрывотехники определили боеприпас как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Спасатели поместили его в специальный контейнер и вывезли на полигон, где обезвредили.
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