Смотр зимней техники для уборки прошел в Звенигороде Одинцовского округа

Коммунальную и дорожную технику подготовили к предстоящему зимнему сезону в Звенигороде. Отвечать за уборку территорий в этом году будут две организации — «ЗРЭС» и «Спецстрой».

Техника прошла обслуживание и готова к работе в сложных погодных условиях. Выйдут на линии фронтальные и лаповые погрузчики, тракторы с навесным оборудованием, самосвалы и комбинированные дорожные машины (КДМ). Кроме того, будут задействованы средства малой механизации (снегороторы) — для уборки осадков на узких тротуарах и во дворах. Специалисты подготовили противогололедные смеси, в их арсенале 103 единицы техники.

Силами двух организаций предстоит поддерживать в порядке 461 двор, 134 общественных пространства, 828 детских площадок, 1461 тротуар и 16 внутриквартальных проездов.

Складировать снег будут на трех площадках: в деревне Крутицы, селе Ершово и на улице Зеленой в Одинцове. Общая вместимость — более 62 тысяч кубометров.