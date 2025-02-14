Смотр техники спасательных и аварийных служб провели в Серпухове

В городском округе Серпухов организовали традиционный смотр готовности сил и средств аварийно-спасательных и аварийно-ремонтных служб. Мероприятие прошло на территории Муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис».

На смотре в городском округе Серпухов проинспектировали штатную укомплектованность подразделений, оснащение техникой и специальным оборудованием. Провели выборочную проверку.

Мероприятие показало, что оборудование и техника исправны, в подразделениях есть все необходимое снаряжение для ликвидации возможного паводка. Энергетиков обеспечили специальной осветительной аппаратурой для оперативной работы в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.