Смотр техники прошел в парке имени Олега Степанова в Серпухове
Парк Серпухова готовится к работе в зимний сезон. Накануне специалисты оценили состояние имеющейся техники.
Такое мероприятие проходит в парке ежегодно. Особое внимание уделяют готовности оборудования, которое будет обеспечивать чистоту и безопасность во время массовых посещений и праздничных мероприятий.
Спецтехника в парке имени Олега Степанова полностью готова. В арсенале сотрудников есть машины для уборки и вывоза снега. Из будут использовать в комбинации с ручной уборкой.
В течение зимы за уборку будут отвечать 30 дворников, две ремонтные бригады, а также водители и трактористы.
«По результатам смотра можно с уверенностью сказать, что парковая техника полностью готова к эксплуатации. Все силы и ресурсы подрядчика направлены на то, чтобы жители и гости города могли комфортно и безопасно провести время на многочисленных зимних мероприятиях в парке», — сказала аналитик Министерства благоустройства Анастасия Ищенко.