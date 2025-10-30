Смотр техники прошел в парке имени Олега Степанова в Серпухове

Такое мероприятие проходит в парке ежегодно. Особое внимание уделяют готовности оборудования, которое будет обеспечивать чистоту и безопасность во время массовых посещений и праздничных мероприятий.

Спецтехника в парке имени Олега Степанова полностью готова. В арсенале сотрудников есть машины для уборки и вывоза снега. Из будут использовать в комбинации с ручной уборкой.

В течение зимы за уборку будут отвечать 30 дворников, две ремонтные бригады, а также водители и трактористы.

«По результатам смотра можно с уверенностью сказать, что парковая техника полностью готова к эксплуатации. Все силы и ресурсы подрядчика направлены на то, чтобы жители и гости города могли комфортно и безопасно провести время на многочисленных зимних мероприятиях в парке», — сказала аналитик Министерства благоустройства Анастасия Ищенко.