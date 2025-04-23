Смотр техники и специалистов прошел в Центральном парке в Видном

Целью мероприятия была оценка готовности персонала и техники, предназначенной для эксплуатации парков и лесопарков, к летнему периоду. Более десяти различных спецмашин будут работать в парке с начала сезона.

Уборка в парках Ленинского округа проводится ежедневно три раза в день. Директор Парка культуры и отдыха города Видное Дмитрий Голосов рассказал, что в арсенале техники имеются тракторы, поливальные и подметальные машины, измельчители древесины, а также инструменты малой механизации, такие как газонокосилки и электровоздуходувки разных типов. Основная часть техники — практически новая. Кроме того, в 2025 году подрядные организации закупили три новых трактора.

Порядок к парке летом будут поддерживать более 40 дворников и разнорабочих. Около 20 специалистов займутся уходом за зелеными насаждениями: обрезкой деревьев, сбором сухих веток и их переработкой в щепу, посадкой растений. Отдел зеленого хозяйства планирует к середине мая посадить на территории парка различные цветы.

Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимир Каширин отметил, что смотр техники и личного состава показал полную готовность парков к летнему сезону. «Вся техника находится в исправном состоянии, а сотрудники обеспечены новой формой. Будем ждать гостей и жителей округа в наших парках», — заявил Владимир Каширин.