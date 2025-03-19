Смотр техники для тушения природных пожаров прошел в Воскресенске

Глава городского округа Алексей Малкин провел совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2025 года. После этого на базе лесопожарной станции «Хорлово» Виноградовского-Егорьевского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» был организован смотр техники для ликвидации природных пожаров.

Подмосковье начнется раньше обычного — уже с 20 марта. «Поэтому заранее необходимо мобилизовать все силы и быть в полной готовности», — подчеркнул глава Воскресенска.

На совещании с представителями лесничеств, полиции, Росгвардии и МЧС обсудили основные мероприятия по оперативному реагированию на возможные возгорания, а также вопросы пожарной профилактики, в том числе проведение регулярных информационных кампаний для жителей округа. Особое внимание уделено взаимодействию всех служб Воскресенска при возникновении пожаров, поскольку от слаженных действий в условиях чрезвычайной ситуации зависят имущество и жизни людей.

На смотре техники свои машины представили Виноградовско-Егорьевский филиал ГАУ МО «Центрлесхоз», МБУ «БИО», ПК «Воскресенский» ГБУ «Мосавтодор», Воскресенский пожарно-спасательный гарнизон, муниципальная поисково-спасательная служба, а также ПК «Воскресенск МАП № 2» компании «Мострансавто».

Глава муниципалитета отметил, что мероприятие показало готовность всех служб к любым возможным чрезвычайным ситуациям и высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников.