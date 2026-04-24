Смотр техники для подготовки парков к летнему сезону прошел в Видном

Проверка техники и оборудования, которые будут задействованы в содержании парков и лесопарков в летний период, состоялась в Центральном парке города Видное. Смотр позволил оценить степень готовности персонала и техники, а также состояние территорий парков к началу сезона.

Директор учреждения «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов сообщил, что подготовлено более 12 единиц крупногабаритной техники, включая универсальные тракторы, переоборудованные под летний режим, мини-погрузчики и новые «Газели», а также свыше 80 единиц малой механизации — триммеры, воздуходувки и другой инвентарь. В работах задействуют более 40 штатных сотрудников.

В обслуживании в Ленинском округе находятся порядка восьми парковых территорий общей площадью свыше 350 гектаров. Вся техника прошла необходимую проверку и полностью готова к работе. Персонал обеспечен инвентарем, оборудованием и униформой. Расширяется использование электрического оборудования, которое отличается сниженным уровнем шума и создает более благоприятные условия для посетителей парков и жителей муниципалитета.