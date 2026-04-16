Смотр техники для борьбы с пожарами прошел в Чехове

С 20 апреля в Подмосковье вводится особый противопожарный режим. Готовиться к сезону начали заранее — сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, «Мособлпожспаса», «ЧеховСпаса» и лесопожарной станции провели смотр техники и тренировку, в которой участвовали все специальные и коммунальные службы.

Задачей участников учений было тушение условного пожара в лесной местности. Начальник Чеховского пожарно-спасательного гарнизона, майор внутренней службы Денис Пырхов отметил, что со всеми поставленными задачами удалось справиться.

В пожароопасный период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, мусор, стеклянные бутылки, а также выжигать траву и оставлять в лесу промасленные материалы. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы. Спасатели предупреждают: в случае обнаружения в лесу дыма или открытого огня необходимо сразу звонить по телефону 112.

Мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону проходят при поддержке администрации муниципального округа Чехов и Правительства Московской области.