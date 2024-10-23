Смотр снегоуборочной техники к зиме провели в центральном парке Видного

В Видном Ленинского городского округа прошла ревизия снегоуборочной техники в связи с подготовкой к зимнему периоду. Оценить состояние машин и инвентаря в Центральный парк приехали представители Министерства благоустройства Московской области.

В Центральном парке Видного состоялся смотр снегоуборочной техники.

По словам директора Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрия Голосова, на уборку общественных пространств города в зимний период выйдут 20 машин спецтехники. Также работники подготовили свыше 150 штук ручного и механизированного инвентаря: лопат, ледорубов, снегоотбрасывателей и воздуходувок.

«Кроме того, заключены договоры на привлечение дополнительной техники. К работам в зимний период будет привлечено порядка 145 трактористов, дворников и других сотрудников, также для них приобретена фирменная зимняя форма», — добавил он.

Для противогололедной обработки дорожек в парках приобрели гранитную крошку. Отметим, что пескосоляную смесь и другие реагенты использовать не будут.

«Лыжную трассу протяженностью три с половиной километров в лесопарке „Апаринки“ планируют открыть 1 декабря. В зависимости от погодных условий возможна корректировка сроков. Для обслуживания лыжни также подготовлено специальное оборудование», — сказал Дмитрий Голосов.

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