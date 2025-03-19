Смотр сил и средств городских пожарных служб прошел в Дубне

В Дубне начали готовиться к пожароопасному сезону. Накануне в округе провели массовый смотр специализированной техники.

Сезон в этом году в Московской области начался раньше обычного — 20 марта. Все из-за малоснежной и аномально теплой зимы.

В Дубне личный состав оперативных служб и технику в их автопарке уже подготовили. Это доказали на строевом смотре сил и средств. В нем поучаствовал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«В смотре принимают участие МЧС, Мособлпожспас, коммунальные службы городской администрации с техникой, которая может быть использована при тушении лесных пожаров, пала травы», — отметил заместитель главы городского округа Дубна Владимир Потапенко.

Уже завершили подготовку в муниципалитете и к весеннему половодью. По словам главы округа, необходимыми средствами оснастили все службы.

«Также проводим в городе усиленную уборку сухостоя и мусора, которые также могут стать причиной пожароопасной ситуации», — добавил Максим Тихомиров.