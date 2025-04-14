Смотр сельскохозяйственной техники провели в Коломне

Накануне посевной кампании в сельскохозяйственном предприятии «Емельяновка» в Коломне провели технический осмотр специализированной техники. По результатам проверки все машины получили разрешение на эксплуатацию.

Специалисты осмотрели состояние двигателей и ходовой части машин. Они также проверили работоспособность осветительного оборудования и наличие документов, противопожарного инвентаря и медицинских аптечек. Все механизаторы прошли инструктажи по технике безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ.

Всего в муниципалитете работают 24 сельхозпредприятия и 65 фермерских хозяйств.

По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в прошлом году из регионального бюджета на развитие агропромышленного комплекса выделили 462 миллиона рублей, а за два года — почти миллиард рублей.

«Эти средства направили на поддержку производства молока, мяса, картофеля, зерновых и овощных культур, а также на субсидирование затрат на гидромелиорацию, покупку техники и процентную ставку по инвестиционным кредитам», — отметил руководитель муниципалитета.