Смотр роботизированной техники для содержания территорий провели в Щелкове

Глава Щелкова Андрей Булгаков и участник специальной военной операции Александр Ткаченко посетили смотр роботизированной техники для выполнения работ по содержанию территорий. Новое оборудование поможет сократить использование ручного труда и повысить эффективность уборки.

Александр Ткаченко недавно начал работать в Службе содержания территорий. Вместе с руководителем муниципалитета он осмотрел современное оборудование. Внедрение роботов — часть трансформационного проекта «Умный парк» в Щелкове, который уже получил поддержку Министерства благоустройства Московской области. Если техника пройдет испытания успешно, ее приобретут для всех парков Подмосковья.

На смотре представили газонокосилку-робот «Venom Саранча» — маневренный вездеход, который подходит для любых поверхностей и заменяет бригаду косарей. Его почти полностью собрали из отечественных комплектующих. Робот уже тестировали на набережной Серафима Саровского.

Еще два робота-газонокосилки Caiman и Yarbo Core оснащены передовыми системами навигации и управления. Одна из них может самостоятельно приезжать на зарядку и после этого продолжать покос. Аппарат также имеет насадки для уборки снега. Глава Щелкова отметил, что технику обязательно нужно опробовать в зимний период.

Андрей Булгаков и Александр Ткаченко также увидели садовый пылесос Remark. Два таких аппарата уже работают в Щелкове.

«Техника должна не заменять человека, а помогать ему делать работу быстрее, проще, качественнее и безопаснее. Именно на такие решения мы ориентируемся», — подчеркнул руководитель муниципалитета.