Смотр пожарной техники и специалистов прошел в Богородском округе

На территории Богородского округа состоялся смотр оборудования и специалистов, задействованных для обеспечения безопасности в случае возникновения пожаров. Мероприятие прошло на базе Территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас», где было продемонстрировано разнообразие техники, используемой в экстренных ситуациях.

Показ техники включал представления специалистов Московской областной противопожарной службы и Федеральной противопожарной службы, а также муниципальных структур, входящих в состав Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Важную роль в мероприятии сыграла новосозданная муниципальная аварийно-спасательная служба, которая начала свою работу с 1 января 2025 года.

Не обошлось без участия волонтеров и представителей специальных служб, таких как ДПС, скорая помощь и Росгвардия, готовых оказать поддержку в любой момент. Образованное аварийно-спасательное формирование на базе МБУ ГО ЧС Ногинска активно занимается набором сотрудников и закупкой необходимой техники. Уже приобретены КАМАЗ-манипулятор и трактор для разбора завалов, что позволит быстрее реагировать на вызовы.

Скоро комиссия главного управления МЧС России по Московской области озвучит результаты проверки готовности округа к наступающему пожароопасному сезону.