Смотр-конкурс среди дружин юных пожарных прошел в Богородском округе

Зональный этап смотра-конкурса среди дружин юных пожарных Московской области прошел на стадионе «Старт» в Ногинске. Это событие собрало лучшие команды из восьми округов: Богородского, Павлово-Посадского, Орехово-Зуевского, Егорьевска, Балашихи, Электростали, Щелкова и Раменского.

Программа соревнований оказалась по-настоящему боевой и не дала никому заскучать. Участникам предстояло не просто показать физическую подготовку, но и проявить творческие способности, командный дух и теоретические знания. В комплекс испытаний вошли смотр строя и песни, конкурсы стенгазет и агитбригад. Также участников ждала комбинированная пожарная эстафета и испытание на умение надевать боевую амуницию.

Честь Богородского округа защищала сборная — мобильный отряд «Школа безопасности» Центра образования № 45 и Центра допризывной подготовки молодежи. Несмотря на то, что команда была сформирована в основном из девушек, соперникам не пришлось делать скидку на пол. Девчонки выступали на равных с сильнейшими, хорошо подготовленными командами и выдали лучший результат. В жесткой, бескомпромиссной борьбе команда Богородского округа вырвала победу и заняла первое место.