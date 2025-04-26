Смотр-конкурс по строевой подготовке прошел в Чехове

В Чехове продолжают проводить мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Один из них — конкурс строя и песни среди школьников и студентов средних и высших образовательных учебных заведений. В нем приняли участие более 400 человек — 18 команд.

Командный дух и дисциплину продемонстрировали 420 мальчиков и девочек. У всех были тематические костюмы, которые показали не только различные рода войск, но и разные эпохи.

Почетными гостями стали ветераны, труженики тыла, дети войны, участники локальных сражений, специальной военной операции и представители общественных организаций.

«Мы отмечаем 80-летие Великой Победы, которая стала символом мужества, стойкости и единства нашего народа. Мы помним о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Смотр строя и песни является одним из важных элементов патриотического воспитания молодежи. Он помогает прививать любовь к своей стране, быть готовыми к ее защите и оставаться верными своему Отечеству», — отметил глава округа Михаил Собакин.