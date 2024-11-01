Смотр коммунальной техники провели в центральном парке в Зарайске

Специалисты оценили готовность коммунально-уборочной техники к зимнему сезону в Зарайске. Они проверили также наличие нужно инвентаря.

Мониторинг провели в центральном парке культуры и отдыха в Зарайске. Специалисты осмотрели зимнюю уборочную технику, инвентарь и спецодежду.

Они проконсультировали сотрудников парка, ответственных за содержание его территории, и ответили на вопросы по поводу работы зимой. Штат составит восемь рабочих и один тракторист.

Рабочие будут использовать 45 единиц ручного уборочного инвентаря и семь единиц механизированного оборудования, а также трактор. Ответственные лица заключили договор на вывоз снега и поставку противогололедного материала.

Сейчас сотрудники учреждения готовятся к открытию ледового катка, резиденции и почты Деда Мороза, а также праздничной фотозоны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».