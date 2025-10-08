Смотр коммунальной техники провели в Павловском Посаде

Глава округа Денис Семенов, руководители коммунальных служб и заместитель главного государственного жилищного инспектора Московской области Артем Гальченко проверил готовность коммунальных служб Павловского Посада к зимнему периоду. Комиссия оценила наличие и состояние техники и материальных запасов, предназначенных для уборки снега и борьбы с гололедом.

В автопарке МУП «Благоустройство» находится 10 тракторов с отвалами и щетками для расчистки дворовых территорий, а также четыре трактора, которые используют для распределения противогололедных смесей. Помимо этого, предприятие располагает двумя комбинированными дорожными машинами, тремя тракторами, пятью самосвалами, погрузчиками и экскаваторами. К работе привлекут подрядчиков, которые предоставят еще пять экскаваторов JCB и технику для поселений, включая грейдеры. Ручную расчистку пешеходных дорожек и труднодоступных мест будут проводить 120 специалистов. Предприятие запасло 450 пескосоляной смеси и приобрело еще 1200 тонн.

Служба Дорожного ремонтно-строительного управления располагает семью коммунальными машинами, семью тракторами, погрузчиками и грейдерами. Работы по содержанию в чистоте общественных пространств будут выполнять 25 специалистов. У службы в запасе 19 тысяч тонн противогололедных материалов.

Отметим, что часть техники сейчас ремонтируют. Денис Семенов поручил ускорить эти работы. Он также отметил, что в Павлово-Посадском округе появились новые общественные пространства — парки, скверы, площадки для отдыха.

«Это дополнительная ответственность по их содержанию в зимний период, и мы к ней полностью готовы», — подчеркнул руководитель муниципалитета.