Смотр коммунальной техники провели в парке «Ривьера» в Можайске

В Можайском округе провели смотр готовности техники к летнему сезону. Парк «Ривьера» будут обслуживать два трактора, 13 единиц инвентаря и 21 рабочий.

Первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский проверил наличие техники и инвентаря в парке «Ривьера». Машины переоборудовали к летнему сезону и уже испытали во время весенней уборки. В парке есть все для того, чтобы содержать территорию в чистоте: газонокосилки, ручные триммеры, воздуходувки, бензопилы и мотоблоки. Всего 13 таких механизированных приспособлений. Помимо этого, там есть специальная бочка для воды, чтобы поливать зеленые насаждения. Поддерживают порядок в парке и продолжают его совершенствовать 21 рабочий.

«Представили во время смотра механизированную технику и ручной инвентарь. В этом году парк полностью оснастили и подготовили к уборке в летний период», — рассказал директор парка «Ривьера» Александр Калинин.

Отметим, что территорию парка уже обработали от клещей. Жителей и гостей Можайского округа приглашают на мероприятия, прогулки и занятия спортом.